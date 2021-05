Missione compiuta. Il razzo rossoblù ha conquistato lo spazio. Il suo spazio, quello in Swiss League, guadagnato sul ghiaccio e difeso negli uffici. La conferma è arrivata stamattina: «L’HC Biasca Ticino Rockets ha ottenuto il via libera a partecipare quale azionista della neonata Swiss League AG». L’adesione, scaturita dopo intense trattative con i dieci club fondatori della società di riferimento del campionato cadetto, assicurerà la permanenza del club in Swiss League anche nella sua riorganizzata forma prevista a partire dal 2022-23. Una permanenza garantita per dieci anni, salvo eventuali relegazioni sportive.

Dalla trincea al dialogo«Non era scontato, anzi», ci dice Davide Mottis, presidente dei Rockets. «A dicembre 2020 eravamo stati esclusi dal progetto, poi è iniziata una battaglia...