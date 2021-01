Dario, martedì a Berna avete perso la chance di dimostrare - in primis a voi stessi - di disporre della maturità necessaria per dar seguito a un bel successo come quello col Friburgo...

«Sono d’accordo e penso che sia questa la giusta chiave di lettura. Non siamo delusi per non aver battuto un Berna in difficoltà, perché sappiamo che gli Orsi restano un’ottima squadra con dei grandi giocatori. Ci delude il fatto di non riuscire a inanellare una serie di più prestazioni positive consecutive, un problema che ci affligge da inizio stagione e sul quale dobbiamo continuare a lavorare».

A livello personale stai invece trovando molto spazio e ti sei ritagliato un ruolo importante. È il miglior momento della tua carriera?

«Sì e no. Mi spiego: da un lato sono davvero felice, perché la situazione in cui...