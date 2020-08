La nuova stagione dell’hockey, ad oggi, è accompagnata da un grande, grosso punto di domanda. E questo perché nessuno sa se il pubblico potrà tornare a riempire le piste oltre l’attuale limite di 1.000 persone per i grandi eventi. Il Losanna, vista l’incertezza, preferisce non allenarsi. Ne parliamo con il CEO dei vodesi.

Signor Weibel, il Losanna per ora preferisce non allenarsi. Idem il Sierre, in Swiss League. Avete voluto lanciare un segnale?

«No, niente affatto. Piuttosto, prima di ripartire vogliamo chiarezza. Risposte, ecco. Sia per quel che riguarda i test, sia per la nuova stagione. Io non posso, visto il clima, obbligare i nostri giocatori a scendere sul ghiaccio per allenarsi».

Ha parlato di test: come e ogni quanto le squadre dovrebbero effettuarli secondo lei?

«Se ne è parlato in Lega...