Ci sono i militari in guerra e poi c’è Guerra a militare. Il nuovo difensore del Lugano si trova in grigioverde a Macolin, dove è impegnato in un corso di ripetizione con altri sportivi d’élite. «Presto dovrebbe raggiungermi Luca Fazzini», ci ha detto il 28.enne di Isone all’inizio di questa chiacchierata.

Samuel, le vacanze primaverili sono soltanto un ricordo?«Proprio così. Sono stato nella mia Santo Domingo, dove a causa della pandemia mancavo ormai da due anni. È stato bellissimo rivedere i miei familiari e ricaricare le batterie. Già lì, però, ho iniziato ad allenarmi seriamente: non voglio lasciare nulla al caso in vista della mia nuova avventura in bianconero».

Ricapitoliamo: cosa hai fatto dalla fine del campionato ad oggi?«Purtroppo la stagione con il Davos è finita presto, con l’eliminazione...