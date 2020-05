Con la collaborazione del Ristorante Club’41, l’HCL ha voluto supportare il Circolo Anziani Pregassona, associazione presente sul territorio da oltre 40 anni. Come? Con la preparazione e la successiva distribuzione di un pasto speciale. La società bianconera ha schierato per l’occasione il suo numero 39, il portiere Sandro Zurkirchen che, rispettando la distanza sociale e le norme d’igiene accresciuta, si è adoperato per sfornare alcune delle 76 pizze destinate ai soci e ai richiedenti del Circolo tra cui persone in grande difficoltà a causa della pandemia.