Raffaele Sannitz non vedeva l’ora di mettersi il 2020 alle spalle. Su di lui l’anno appena trascorso si è proprio accanito: un brutto incidente stradale in settembre, otto mesi e mezzo senza gare ufficiali, un disco in faccia a metà dicembre. In scadenza di contratto, il 37.enne momò intende concentrarsi solo sul presente: «La passione è intatta, ora voglio capire se posso ancora dare una mano al Lugano».

La mascherina permette a Raffaele di nascondere l’ultima ferita del 2020: 45 punti di sutura al volto, conseguenza di una discata rimediata un paio di settimane fa, in uno dei primi allenamenti post-quarantena. La mattina del 6 settembre il veterano del Lugano se l’era vista ancora peggio, rimanendo coinvolto in un incidente frontale nella galleria San Fedele di Roveredo, sulla A13. La sua...