L’Hockey Club Lugano informa che Raffaele Sannitz è stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale. La società precisa inoltre che il giocatore 37.enne non ha «alcuna responsabilità» nel sinistro. L’attaccante ha riportato un infortunio alla spalla destra, la cui entità sarà definita dopo gli esami strumentali previsti in questi giorni. Il numero 38 non scenderà pertanto in pista in occasione delle gare amichevoli di questa settimana contro Friborgo e Rapperswil.