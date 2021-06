Svizzera contro Germania. Un avversario tradizionalmente ostico sulla strada per le semifinali. Il verdetto è scaturito stasera: grazie al successo per 2-1 sui padroni di casa della Lettonia, i tedeschi hanno chiuso al terzo posto il Gruppo B dei Mondiali. Il quarto di finale con i rossocrociati, secondi nel Gruppo A alle spalle della Russia, è in programma giovedì alle 15.15. Passa il turno anche il Canada, che affronterà proprio la Russia. Altra sfida tra giganti quella che opporrà Finlandia e Repubblica Ceca, mentre gli Stati Uniti se la vedranno con la Slovacchia.