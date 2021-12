«Niklas Schlegel ci dà ogni sera la possibilità di vincere», ama ripetere Chris McSorley. Non ha torto, il coach canadese. Da quando il portiere è tornato a giocare, dopo l’infortunio che l’ha tenuto a lungo lontano dal ghiaccio, il Lugano ha conquistato 12 punti in cinque partite. Si era fatto male in un derby vinto ai rigori alla Gottardo Arena, l’estremo difensore, tornato a giocare – ancora in un derby vinto dal Lugano – dopo la pausa dedicata alla nazionale. «Beh – commenta Schlegel con un sorriso – il derby è sempre speciale e non solo per me. Gli infortuni inoltre possono accadere contro ogni squadra, non solo con l’Ambrì Piotta (ride, NdR)».

Nonostante un’assenza prolungata, Schlegel è stato in grado di ritrovare immediatamente le giuste sensazioni: «Non è stato difficile ritrovare ritmo...