Sabato pomeriggio alla Cornèr Arena i Ticino Rockets sono stati battuti per 4-3 al’overtime dai GCK Lions, nell’incontro valido per la 38. giornata di Swiss League.

Nei primi 10 minuti i padroni di casa si sono fatti decisamente preferire agli zurighesi, trovando rapidamente due reti. La prima al 2’03 in powerplay, con Hayes espulso per una carica alla balaustra. La rete è stata assegnata a Portmann ma si è trattato di fatto di un’autorete. Al 6’ Camichel è invece stato abile a deviare in rete la conclusione dalla blu di Payr.

A questo punto i Lions hanno alzato il ritmo, portandosi con maggiore insistenza dalle parti di Müller. Al 10’23, complice un brutto errore in zona difensiva dei Rockets, Hardmeier ha accorciato le distanze. I Rockets si sono poi fatti sorprendere dall’ottimo inizio di periodo centrale degli uomini di Liniger, capitolando per la seconda volta al 20’17.

Al 31’, dopo che Cavalleri non è riuscito ad approfittare del rebound concesso da Zürrer sul tiro di Roberts, i Lions hanno trovato il vantaggio, grazie ad Hayes. I Rockets hanno avuto l’opportunità di giocare per 2’ in 5 contro 3, non trovando però la rete del nuovo pareggio.

I ragazzi di Reinhard nel terzo tempo hanno spinto alla ricerca del goal andandoci vicini a più riprese, dapprima colpendo l’asta con Vedova e poi con gli zurighesi che hanno salvato un disco sulla linea.

La meritata rete del pareggio è finalmente arrivata a 53 secondi dalla terza sirena per mano di Kessler, con i Rockets che avevano richiamato Müller in panchina per lasciar spazio ad un sesto uomo di movimento. Nell’overtime è stato il solito Hayes a trovare la rete, regalando così la vittoria ai GCK Lions.

Prossimo impegno per i Ticino Rockets martedì 21 gennaio in casa contro il Sierre.

IL TABELLINO

Ticino Rockets – GCK Lions d.s. 3-4 (2-1, 0-2, 1-0, 0-1)

Reti: 2’03’’ Portmann (Gerlach, in 5 c. 4, esp. Hayes) 1-0. 5’54’’ Camichel (Payr) 2-0. 10’23’’ Hardmeier 2-1. 20’17’’ Backman (Meier, in 4 c. 5, esp. J. Neuenschwander) 2-2. 31^05’’ Hayes (Fuhrer) 2-3. 59’07’’ Kessler (Martikainen) 3-3. 63’14’’ Hayes (Geiger) 3-4.

Spettatori: 267. Arbitri: Eichmann/Boujon; Burgy/Baumgartner. Penalità: 6x2’ + 10’ (Pezzullo) c. Rockets; 8x2’ + 10’ (Hayes) c. GKC Lions.

Ticino Rockets: Müller; Moor, Pagnamenta; Camichel, Gerlach, Vedova; Buchli, Pezzullo; Cavalleri, Kessler, Lutz; Payr, Anex; Roberts, Fritsche, Portmann; Martikainen, Tosques; J. Neuenschwander, A. Neuenschwander, Bionda.

GCK Lions: Zürrer; Braun, Büsser; Hayes, Backman, Chiquet; Peter, Sidler; Riedi, Fuhrer, Marchand; Geiger, Meier; Berni, Suter, Rizzello; Widmer; Berri, Hardmeier, Puide.

Note: Cornèr Arena di Lugano. Dal 58’35’’ al 59’07’’ Biasca senza portiere.

