Nei primi cambi lo Zugo torna pericoloso. I Tori fanno valere il loro maggior tasso tecnico per delle lunghe fasi offensive, ma il possesso resta sterile. Al 25’03’’ Alatalo trafigge Ciaccio e l’Ambrì chiama il «coach challenge» per un fuorigioco precedente: ottima mossa, la rete viene annullata e il cronometro riportato indietro nel tempo, al 24’36’’. L’episodio ridà energia ai leventinesi, che sfiorano la terza rete con Novotny, Müller e Horansky. Alla mezzora lo Zugo conquista il suo primo power-play, ma l’Ambrì sa soffrire e resistere. Al 37’12’’ è Flynn a sfiorare la rete. Si chiude con l’Ambrì in 5 contro 4.

Al 41’45’’ lo Zugo ha la ghiotta opportunità di giostrare in doppia superiorità numerica per 41 secondi, ma ancora una volta l’Ambrì si dimostra compatto davanti al solido Ciaccio. In seguito sono i biancoblù a sprecare un power-play. Gli ospiti non riescono a sfondare e al 50’12’’ rischiano di capitolare su un tiro ravvicinato di Novotny. Al 53’20’’ Horansky butta il disco in tribuna e l’Ambrì torna a difendersi con un uomo in meno, resistendo anche stavolta. Al 57’15’’ Tangnes toglie il portiere, poco dopo chiama il «time-out». Zwerger e Müller sprecano un contropiede a porta vuota e Simion non perdona, pareggiando a 31’’ dalla fine. Nel supplementare Diaz spreca davanti al portiere, subito imitato da Flynn. Al 64’14’’, ancora Senteler sfugge a Isacco Dotti e regala il successo allo Zugo.