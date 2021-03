Sconfitta secca per l’Ambrì a Ginevra

I ginevrini provano subito a mettere pressione sulla retroguardia biancoblù. Al 5’ Le Coultre dapprima sfiora il gol, con Ciaccio che si lascia sfuggire il disco, poi – appena pochi secondi dopo – riesce a superare l’estremo difensore dopo un lavoro preparatorio d’alta classe di Omark. La squadra di Cereda incassa il colpo e fatica a farsi vedere dalle parti di Descloux. Gli unici pericoli arrivano dai bastoni di Dal Pian e Perlini, ma il disco non entra. Al 18’ la situazione precipita: in 5 contro 3 – espulsi Fohrler e Ngoy – Asselin raddoppia.

Nei primi minuti del periodo centrale Winnik lascia il ghiaccio dopo aver ricevuto un disco in faccia. Al 25’ i biancoblù si fanno male da soli in powerplay: un pasticcio sull’asse Kostner-Hächler spiana la strada a Fehr che si invola verso Ciaccio e infila il 3-0. La partita si fa molto spezzettata a causa di varie penalità da una parte e dall’altra. Al 34’25’’ – in situazione di superiorità numerica, espulso Müller – Omark si beve Fischer e serve a Fehr il disco del 4-0. Al 38’ Mazzolini sfiora il gol della bandiera, ma il disco si ferma sulla linea. Omark, negli ultimi secondi, centra invece il palo a tu per tu.