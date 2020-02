A margine della partita di hockey tra Bienne e Lugano di ieri sera, quattro sostenitori della squadra bianconera sono finiti in manette. Lo comunica la Polizia cantonale bernese in una nota, spiegando che diversi supporter del Lugano hanno cercato lo scontro con gli agenti sul piazzale davanti alla Tissot Arena dopo che gli è stato ordinato di spostarsi nel settore degli ospiti. I bianconeri hanno aggredito i poliziotti, lanciando anche oggetti verso di loro. Per sedare gli animi, le autorità hanno dovuto utilizzare lo spray irritante. Tre tifosi sono stati arrestati dopo l’ingaggio di inizio, mentre un quarto è stato fermato dopo il match. L’uomo ha opposto resistenza ed è stato bloccato a terra. Le quattro persone arrestate, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, sono state denunciate con le accuse di violenza e minacce nei confronti degli agenti.