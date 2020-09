Non si lavora solo sul ghiaccio alla Cornèr Arena. Giovedì mattina non sono infatti passate inosservate le operazioni attorno alla pista, nel dettaglio quelle tese al montaggio di due tribune provvisorie in Curva Nord e in Curva Lago. L’HC Lugano intende così garantire 3.500 posti seduti durante la regular season alle porte, sfruttando al massimo i margini concessi dall’autorità cantonale da un lato e dall’infrastruttura dall’altro. Negli scorsi giorni il club bianconero aveva chiuso ufficialmente la campagna abbonamenti, precisando di poter garantire un posto a ogni partita casalinga a ciascun tifoso in possesso di una tessera stagionale. Gli abbonati dovrebbero essere 2.900 dal momento che la società ha altresì comunicato di voler mettere in vendita un contingente di 600 biglietti nei diversi settori.