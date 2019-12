«Credo proprio che di questo derby si parlerà ancora tra tanti anni e averne fatto parte è davvero bellissimo», ci dice Isacco Dotti. Luca Cereda dice sempre di godersi le vittorie fino a mezzanotte per poi iniziare a pensare alla prossima sfida. «Ma stavolta ce la godremo un po’ più a lungo. Almeno fino a mezzanotte e mezza», scherza Isacco. «È stata una bella vittoria, ma vogliamo rimanere con i piedi per terra perché siamo solo a metà campionato. Sono tre punti importanti e sarà fondamentale portare con noi queste emozioni anche nelle prossime partite. Non abbiamo dato chance all’avversario, tutti i tiri pericolosi che abbiamo fatto sono entrati. Volevamo andare forte dall’inizio alla fine e così è stato».

A segno per la seconda partita di fila, Elia Mazzolini si gode il momento: «Siamo partiti bene, con tanta intensità. Anche sul 3-0 non abbiamo mai mollato, andando avanti fino alla fine con un gioco semplice e con energia. La pochezza del Lugano? A me ha colpito di più la nostra forza. Non abbiamo concesso neanche un centimetro di ghiaccio».

Finale con Luca Cereda: «Il nostro primo tempo, il migliore di questa stagione, ci ha aperto la strada per una buona serata. Nel resto del match i ragazzi sono stati molto bravi a continuare a lavorare con umiltà, meritandosi questi tre punti. Noi dello staff non siamo molto sorpresi dalla prestazione. In settimana abbiamo lavorato benissimo e abbiamo raccolto i frutti».

«Abbiamo giocato compatti, con intensità, con e senza il disco», continua il tecnico leventinese. Per la prima volta in stagione l’Ambrì ha segnato più di quattro reti, nonostante le molte assenze in attacco: «Ovviamente speriamo di poter recuperare qualche giocatore al più presto, ma siamo stati bravi a non farci prendere dallo sconforto, continuando a lottare. Anzi, a lottare un pelino in più. Abbiamo seminato tanto e stiamo raccogliendo qualcosa. Fisicamente stiamo bene e lo dobbiamo al lavoro quotidiano. La partita è appena finita, ma i miei giocatori sono già in sala pesi. Sulla loro abnegazione non dubitiamo mai», conclude il coach biancoblù.

©CdT.ch - Riproduzione riservata