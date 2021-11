Il verdetto è tuttavia severo, anche se la Svizzera ha una volta ancora mancato di verve in attacco. La Germania, che aveva battuto la Russia 4-3 giovedì, ha in effetti segnato le sue ultime due reti negli ultimi due minuti di gioco. Era passata in vantaggio al 28’ grazie al gol firmato da Tobias Rieder in power-play. La gestione delle situazioni speciali è stata decisiva in questo incontro. La Germania di Toni Söderholm ha saputo concretizzare la sua prima superiorità numerica, mentre i rossocrociati hanno sprecato tre opportunità con l’uomo in più sul ghiaccio.