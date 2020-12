Serata da incubo per l’Ambrì Piotta

Altra serata deludente per l’Ambrì Piotta. Reduce dalla sconfitta casalinga con il Langnau, a Bienne i biancoblù non hanno reagito come si sperava, incassando una pesantissima sconfitta per 7-1. Privi del loro topscorer Nättinen, impegnato con la nazionale finlandese, i leventinesi avrebbero dovuto compensare le pesanti assenze in attacco (solo due gli stranieri in pista, vista la lunga indisponibilità di D’Agostini) giocando con più aggressività e attenzione difensiva. Caratteristiche che sono invece mancate sin dal primo tempo, con la gara che si è velocemente messa male per le reti di Kessler e Moser. Subito dopo la mezzora, nel miglior momento di Fora e compagni, i seeländer sono poi scappati sul 4-0 con Pouliot e Hügli, chiudendo il match con largo anticipo. Nel terzo tempo sono arrivati i gol di Künzle, Flynn, Hofer e Hügli per il definitivo 7-1. Fora ha invece rimediato una penalità di partita al 52’27’’ per un colpo alla testa di Künzle.

Di seguito la cronaca della partita.

Primo tempo

Inizio in salita per i biancoblù: all’1’28’’ Kessler porta in vantaggio i padroni di casa finalizzando un’azione di Cunti, troppo libero di agire. Al 2’41’’ Müller viene penalizzato, ma il box-play resiste. Al 6’36’’ brutto spavento per l’arbitro Nikolic, che cade violentemente sul ghiaccio. Il gioco si interrompe per soccorrerlo: niente di grave. Il Bienne è costantemente più pericoloso e al 10’58’’ conquista un’altra superiorità numerica. In shorthand, l’Ambrì ci prova con un aggiramento di Müller, poi spreca un’occasione d’oro con Trisconi, che tutto solo tira a lato da due passi. Chi sbaglia paga: al 14’51’’ Moser raddoppia con un tiro nel traffico. Al 16’46’’ tocca ai leventinesi giocare con l’uomo in più. Al 18’20’’ la superiorità diventa doppia per 26 secondi. Il risultato, però, non cambia.

Secondo tempo

Al 21’30’’ un tiro-appoggio di Fischer si stampa sul palo alla destra di Paupe. Nell’azione seguente Moser sfiora la doppietta personale, poi è ancora l’Ambrì a farsi pericoloso con Novotny. Rispetto al primo tempo i biancoblù sono molto più aggressivi e presenti in zona offensiva: al 28’ è Trisconi a sprecare una ghiotta occasione, poco dopo un tiro ravvicinato di Mazzolini si ferma sulla linea. Al 30’03’’ l’Ambrì perde una serie di duelli nel suo terzo e il Bienne ne approfitta per segnare il 3-0 con Pouliot: Ciaccio è poco reattivo. Passano 66 secondi e Hügli firma il 4-0 in contropiede. Cereda cambia portiere inserendo Östlund. I biancoblù non reagiscono al duro colpo, nemmeno in power-play. Nel finale Östlund è decisivo a tu per tu con Künzle e su un tiro ravvicinato di Pouliot. A 17 secondi dalla sirena, lo stesso Pouliot viene espulso per ostruzione.

Terzo tempo

In entrata di frazione l’Ambrì Piotta non sfrutta la sua quarta superiorità numerica. Al 43’07’’ tocca al Bienne giocare in 5 contro 4 per l’espulsione di Pinana: Künzle ne approfitta per realizzare il 5-0 al 44’47’’ su assist di Fuchs. Al 47’44’’ altra penalità contro gli ospiti, stavolta senza conseguenze. Altro intervento arbitrale al 49’51’’: sulla panchina dei puniti ci finisce Rathgeb. Finalmente i leventinesi si sbloccano, trovando il primo gol con Flynn. Al 52’27’’ Fora si vendica di una bastonata di Künzle colpendolo al volto: per il capitano leventinese ci sono 5 minuti e penalità di partita. In power-play, Hofer firma il 6-1 al 53’43’’, Hügli il 7-1 al 56’06’’.

