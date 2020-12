Ci dica, dottore, come va la riabilitazione bianconera dopo la lunga quarantena? Così, così, per quanto si è visto ieri sera alla Bossard Arena. Venerdì a Bienne, sostenuto dall’adrenalina e dalla voglia matta di tornare in pista, il Lugano aveva saputo ignorare le gambe pesanti e il fiato corto. A Zugo, invece, lo sfiancante possesso dei padroni di casa ha pian piano logorato la resistenza di Arcobello e compagni. Passata in vantaggio con Heed in doppia superiorità numerica, la squadra di Pelletier è rimasta in partita per mezz’ora abbondante, poi è stata trafitta dal micidiale uno-due di Klingberg e Diaz, che in 23 secondi hanno portato i Tori sul 4-1. Concedeteci la citazione sanremese: lo Zugo si è trasformato in Bugo ed è scappato via.

Dopo un primo tempo assai dinamico, caratterizzato...