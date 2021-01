Il primo round di questa insolita doppia sfida è chiaramente andato a favore del Ginevra. Sette pesanti colpi, di cui quattro ben assestati nel periodo centrale, e i bianconeri sono finiti rovinosamente al tappeto. Un secondo tempo in cui Damien Riat e compagni hanno preso il sopravvento sin dal primo cambio, ribaltando il risultato – il vantaggio ospite dopo i primi 20’ era invero contro l’andamento del gioco - in poco più di un minuto e martellando costantemente in fase offensiva.

Gli uomini di Serge Pelletier non ci hanno capito nulla e neppure l’ingresso del giovane Fadani – appena dopo metà partita – ha cambiato l’inerzia dell’incontro. I ginevrini, capaci di andare a bersaglio con sei giocatori diversi, hanno dominato in lungo e in largo. Partiti subito a mille e meritatamente in vantaggio...