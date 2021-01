La Lega ha preso la sua decisione in merito alla sanzione nei confronti di Damien Riat. L’attaccante del Ginevra Servette, in seguito ad una bruttissima carica alla balaustra ai danni del difensore del Lugano Elia Riva al primo minuto della partita dell’8 gennaio alle Vernets, è stato squalificato per sette partite (una già scontata). Inoltre il giocatore dovrà pagare una multa di 6.000 franchi. Riva, che ha sbattuto violentemente la testa contro la balaustra, soffre di una commozione cerebrale.