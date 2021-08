A Biasca l’Ambrì Piotta ha vinto 7-1 contro i Ticino Rockets in quella che per entrambe le squadre è stata la prima amichevole in vista della nuova stagione. Per i leventinesi sono andati a segno Zwerger, Kostner, due volte Fora, Trisconi, Cajca e Burren. Di Bionda la rete rossoblù per il provvisorio 1-4. In pista per l’Ambrì tutti i nuovi acquisti. Il match è stato caratterizzato da tre penalità di partita inflitte a I. Dotti, Zwerger e Werder.