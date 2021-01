Così è deciso: dal 2022-23 le squadre di National League potranno schierare 7 stranieri. Non 10 come chiedevano alcuni club, non 4 come prevede l’attuale regolamento (valido ancora per il 2021-22) e come avrebbero preferito altre società, tra le quali l’Ambrì. Oggi i rappresentanti dei 12 club di NL hanno votato le prossime tappe della riforma della lega: un pacchetto comprendente vari temi (ammissione alla National League SA, fair-play finanziario, licenze straniere, rimborsi agli agenti) sul quale si deciderà a fine marzo. Come detto, però, sul numero di stranieri si è già trovato un consenso. Sempre dal 2022-23, inoltre, lo statuto di «licenza svizzera» sarà limitato ai giocatori di nazionalità straniera con meno di 22 anni. Chi detiene una «licenza svizzera» grazie a una formazione di almeno 5 anni in un club svizzero, la perderà al compimento dei 22 anni. A partire dalla stagione seguente il 22. compleanno, questi giocatori faranno parte del contingente straniero a tutti gli effetti.

La reazione leventinese

Il CEO dell’HCAP Nicola Mona commenta così le decisioni prese oggi: «L’aspetto positivo, per noi, è il mantenimento dello statuto di giocatore con licenza svizzera fino agli U22. È una parte integrante della formazione sportiva: andiamo a reclutare giovani talenti stranieri, li formiamo e vogliamo che possano poi giocare in NL senza pesare sul contingente straniero».

Perché si è scelto il limite degli U22? «Entro i 22 anni - risponde Mona - si riesce a depositare la richiesta di naturalizzazione per ottenere il passaporto rossocrociato, considerando che di solito questi ragazzi arrivano qui a 15 anni».

Quale, invece, la posizione dell’Ambrì sull’allargamento a 7 stranieri? Ancora Mona: «La media attuale di giocatori con licenza svizzera è di 2,33 per club. Sommata ai 4 stranieri, arriviamo a 6,33. Il totale di 7 non è così lontano. Non è quello che volevamo noi, ma è un compromesso necessario e rispettiamo la decisione della NL. Ricordiamoci che si partiva da una proposta di 10 stranieri e dall’abolizione generale delle licenze svizzere. Abbiamo dovuto lottare per arrivare a questa soluzione. I grandi club, ad eccezione dello Zurigo, volevano di più».

A rimetterci nell’immediato saranno i giocatori con una licenza svizzera maggiori di 22 anni, ma con un livello troppo basso per giocare da stranieri: «Ne siamo consapevoli, infatti la nostra volontà era diversa», conclude Mona. «Cambieranno le regole del gioco ma non la nostra strategia».

La posizione bianconera

Questa, invece, la presa di posizione di Marco Werder, CEO dell’HC Lugano: «Permettetemi di partire da lontano, perché queste trattative sono iniziate già un anno fa. Oggi il campionato svizzero è certamente accattivante, ma a ben guardare dal 2006 il titolo lo hanno vinto solo tre squadre. Questo è un primo ragionamento di cui abbiamo tenuto conto. Il secondo è dettato dalla pandemia: oggi ci troviamo in una situazione finanziariamente delicata. Combinando questi due aspetti, abbiamo individuato quattro temi su cui far leva per migliorare il prodotto: 1) togliere la relegazione per poter pianificare senza buttare via soldi; 2) il fair-play finanziario, ovvero un limite inferiore e superiore di spesa all’interno del quale i club dovrebbero muoversi; 3) gli stranieri; 4) i rapporti con gli agenti. Tutto questo è impacchettato in un contratto parasociale che va siglato da tutti i 12 club. Stiamo lavorando su questi diversi argomenti, cercando un’unione di intenti non facile da trovare».

Sugli stranieri, il consenso è già arrivato: «Avremo più offerta sul mercato per cercare di ridurre i costi, ma anche per aumentare la competitività del nostro campionato. Possiamo parlare di compromesso tipicamente elvetico, sì, anche se noi il numero di 10 stranieri non lo abbiamo mai fatto. Oggi, volendo, tra stranieri e licenze svizzere si potrebbero schierare 20 giocatori che non hanno il passaporto rossocrociato. In futuro non sarà più possibile. Per noi, come regione di confine, il fatto di poter ancora contare su illimitate licenze svizzere U22 è interessante».

Nuove date per i playoff

Il Consiglio d’amministrazione della NL ha inoltre deciso che il campionato attuale si concluderà in ogni caso prima dei Mondiali. La fine della regular season è stata riprogrammata al 5 aprile, l’inizio dei pre-playoff al 7 aprile, l’inizio dei playoff (quarti di finale) al 13 aprile. Il calendario aggiornato delle partite sarà pubblicato nel corso della prossima settimana.

