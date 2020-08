Il campionato di hockey su ghiaccio partirà dunque il 1. ottobre, come stabilito oggi dall’assemblea dei club di Lega nazionale. Resta da capire con quale percentuale di occupazione delle piste. «La strada è ancora lunga, ma siamo soddisfatti dall’esito dell’assemblea», ci dice Nicola Mona, direttore generale dell’Ambrì Piotta. «Inizieremo la stagione con due settimane di ritardo per poter sfruttare il potenziale massimo di pubblico, visto che il 1. ottobre cadrà il limite delle 1.000 persone. Ora aspetteremo le linee guida di confederazione e cantoni attese per il 2 settembre. Da lì in poi ogni società dovrà pensare al suo concetto di protezione».

L’obiettivo dei club di National e Swiss League è ambizioso: poter sfruttare la capacità massima dei posti a sedere. «Ambizioso forse sì, ma è giusto mirare a tanto», afferma Mona. «Crediamo che il nostro concetto di protezione sia all’altezza. In assemblea un collega ha fatto un esempio calzante: se si può volare per otto ore da Zurigo a New York, con la mascherina e l’aereo affollato, perché non si potrebbe assistere a una partita di due ore, laddove, oltre alla mascherina, è garantita pure la tracciabilità?».

In Leventina si è fiduciosi, dunque: «Sì, lo siamo», conclude Mona. «Crediamo davvero di poter sfruttare tutti i posti a sedere. In questo senso abbiamo già pensato a una Valascia con 3.600 spettatori circa: 1.700 dalla tribuna tradizionale completa, gli altri ricavati da rettilineo e curva. Secondo i nostri calcoli riusciremmo a convertire i 4.500 posti in piedi in 1.750 posti seduti. Con una tempistica, tra fornitura e montaggio, di 4-6 settimane. Per il 1. ottobre saremmo dunque pronti».

Marco Werder, CEO dell’HC Lugano, ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni. In casa HCL fa dunque stato quanto affermato dallo stesso Werder due giorni fa, dopo la decisione positiva del Consigli federale: «Sentiamo forte la responsabilità demandataci dalle autorità. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche, società, governi e tifosi, per dimostrare di essere all’altezza». La base di partenza attorno alla quale ragionare, per il CEO luganese, è un’occupazione del 50%-60% della capienza delle piste: «Con questo criterio per i 7.200 posti della Cornèr Arena si può ragionare su una stagione finanziariamente sostenibile. Dura, ma sostenibile».

