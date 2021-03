A preoccupare maggiormente è la situazione di Matt D’Agostini: «i tempi di recupero dall’intervento a cui si è sottoposto a fine ottobre per rimediare al danno cartilagineo subìto al ginocchio sinistro purtroppo si allungano a tal punto da poter determinare la fine anticipata della sua stagione. La situazione del canadese classe ’86», segnala il club, «sarà rivalutata a scadenze regolari».

«Gli esami specialistici a cui si è sottoposto il difensore Isacco Dotti hanno potuto escludere una recidiva della lesione legamentare alla caviglia sinistra subìta in gennaio. L’impiego del classe ’93 sarà valutato giorno per giorno», continua il club.

«Anche Julius Nättinen si è sottoposto ad esami specialistici dopo la brutta contusione subìta a livello della coscia sinistra in occasione della partita disputata venerdì scorso contro il Rapperswil. I risultati non hanno mostrato gravi danni muscolari e il finlandese potrà riprendere a giocare una volta che l’ematoma sarà riassorbito. Infine Benjamin Conz, schierato ieri sera con i Ticino Rockets, non ha avuto problemi di tipo muscolare e torna dunque a disposizione dello staff tecnico», conclude il comunicato dell’Ambrì-Piotta.