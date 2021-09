Con Ajoie-Bienne, Berna-Friburgo, ZSC-Ginevra e Zugo-Davos inizia stasera il campionato di National League. Il Lugano esordirà domani ospitando il Rapperswil, l’Ambrì venerdì a Zurigo. Delle due ticinesi abbiamo scritto nelle scorse settimane. Oggi presentiamo le loro undici avversarie.

Ajoie

Ogni volta che scenderanno sul ghiaccio, i giurassiani lo faranno da sfavoriti. Almeno inizialmente, però, l’entusiasmo per il ritorno in NL dopo 29 anni potrebbe regalare energia ed exploit. Il club è abituato alle imprese: ha vinto la Coppa nel 2020 e ha spesso beffato le società più ambiziose di Swiss League. Devos e Hazen, implacabili nella cadetteria, dovranno confermarsi a un livello superiore. A dar loro una mano ecco due nuovi stranieri: l’attaccante Guillaume Asselin, apprezzato negli scorsi playoff con il Ginevra, e il difensore Gauthier-Leduc. Pochi innesti, alcuni dal Ticino: Östlund, Rohrbach e Romanenghi.

Berna

Reduci da due regular season da incubo, gli Orsi non sembrano attrezzati per tornare subito ai vertici, ma stanno lavorando per arrivarci. Per ripartire, il «capo sport» Raffainer si è affidato a un nuovo ds, l’ex attaccante Ebbett, e a un coach svedese di 36 anni, Johan Lundskog, già vice a Davos. Una scommessa. Il pacchetto stranieri si è rinforzato con il lettone Daugavins, visto a Ginevra nel 2013-14, e con il tedesco Kahun, in arrivo dagli Edmonton Oilers. Proprio ieri ha firmato un triennale. Il mercato non ha portato in dote altri attaccanti di primo piano, ma Conacher, Jeffrey, Moser, Scherwey e Praplan sono una base su cui contare. In difesa si spera in un recupero di Blum (assente ad inizio stagione) e in un ritorno di Untersander sui suoi standard. Resta irrisolto il problema del portiere: basterà il veterano Manzato?

Bienne

Dopo aver combattuto il cancro, Antti Törmänen torna in panchina. Una bella iniezione di ottimismo per tutto lo spogliatoio dopo la deludente eliminazione negli scorsi pre-playoff. A Bienne i portieri restano un’incognita, con van Pottelberghe e Paupe chiamati al salto di qualità. Il grande colpo è Gaëtan Haas, tornato alle origini dopo il titolo con il Berna e le due stagioni a Edmonton. Il suo apporto offensivo sarà fondamentale, come quello di Brunner, Cunti, Hofer e degli stranieri. La difesa ha perso Janis Moser, partito per il Nordamerica. Grazie al regolamento, potrà essere sostituito da un quinto «import», non ancora ufficializzato. L’unico straniero confermato è il finlandese Rajala, reduce da una stagione incolore. Sarà supportato dal connazionale Sallinen e da due difensori: il giovane russo Yakovenko (classe 1998) e lo svedese Lööv. Il reparto arretrato, fondato sull’eterno Forster e su Rathgeb, ha perso pure Kreis, ma da Losanna è arrivato l’esperto Grossmann.

Davos

Dopo una stagione senza acuti, i grigionesi sperano di rivivere la cavalcata del 2019-20, la prima con coach Wohlwend. Il mercato è stato a dir poco frenetico, tra arrivi e partenze. Al di là di Du Bois, ritiratosi dopo un anno in infermeria, gli addii più dolorosi sono quelli di Baumgartner, Herzog e Guerra. In porta, il rientrante Senn darà maggiori garanzie rispetto a Mayer. A livello di stranieri, con il solo Nygren confermato, si è optato per un cambio di passo: fuori i poco esaltanti Palushaj, Turunn e Ullström, dentro gli svedesi Bromé e Rasmussen (reduce dal Mondiale) e il nazionale ceco Stransky, cecchino da un punto a partita con l’Ocelari. Tante le forze fresche nel reparto avanzato, con Prassl, Simic e Schmutz. Il colpo, però, riguarda la difesa, con l’ingaggio di Egli dal Rappi. La retroguardia potrà contare anche su Wellinger e Zgraggen.

Dominik Egli, colpo di mercato del Davos. © Keystone/Gian Ehrenzeller

Friburgo

Pochissimi cambiamenti per un campionato all’insegna della continuità e del consolidamento dopo il terzo posto nella scorsa regular season e dei playoff da dimenticare (fuori in cinque gare con il Ginevra). L’unico grosso innesto è Diaz in difesa. Campione con lo Zugo, il capitano della Nazionale ha portato la sua leadership e la sua regia alla BCF Arena. Con lui e il canadese Gunderson, Dubé può contare su due dei migliori terzini della lega. Nessuna partenza dolorosa in attacco, con un terzetto straniero formato dai confermati DiDomenico, Desharnais e Brodin. Stalberg ha appeso i pattini al chiodo. Per una stagione da protagonisti, i Dragoni dovranno sperare nella conferma di Mottet a livello realizzativo, ma anche nella vena di Berra. Ai veterani Furrer, Sprunger e Bykov, simboli di una squadra vecchiotta, si chiede di tenere duro.

Ginevra Servette

Fuori Omark e Fehr, dentro Valtteri Filppula e Pouliot. Il mercato del Servette, finalista a sorpresa degli scorsi playoff, è tutto qui. Se il veterano finlandese saprà imitare le gesta del mago svedese, la squadra di Emond potrà ritagliarsi un ruolo da guastafeste, se non proprio da protagonista. Per farlo, si punta anche sul carisma e la classe di Tömmernes, Winnik, Rod e Vermin, senza dimenticare Moy e Richard. Tra gli addii significativi c’è anche quello di Manzato, ex riserva di lusso di Descloux.

Langnau Tigers

Un nuovo allenatore, il canadese Jason O’Leary, e quattro nuovi stranieri – con il ritorno del figliol prodigo Harri Pesonen – non permetteranno con ogni probabilità ai tigrotti di nutrire a lungo ambizioni di pre-playoff. Il club ha annunciato di trovarsi in una delicatissima situazione finanziaria e non ha potuto fare granché sul mercato degli svizzeri. L’entusiasmo dei giovani e il ritorno alla Ilfis di un pubblico caldo ed appassionato saranno le principali armi sulle quali fare affidamento. Come sempre i tigrotti saranno una brutta bestia da affrontare nell’Emmental, ma alla lunga dovrebbero soffrire la mancanza di qualità del loro roster.

Losanna

Coach McTavish non è sopravvissuto all’uscita ai quarti degli ultimi playoff. L’ambiziosissimo Losanna non ha tempo da perdere e si affida a John Fust per tentare l’assalto al solo obiettivo dichiarato: il titolo. L’impressione è che il club vodese, nella sua ansia di successo, si muova sul mercato comprando tutto ciò che è a disposizione, ma senza una vera strategia. Dal Nordamerica è arrivato Damien Riat, mentre sono già cinque gli stranieri a disposizione del nuovo allenatore. Il roster è di primissima fascia, ma toccherà appunto a Fust trasformarlo in un gruppo solido e compatto.

Il Losanna di John Fust è molto ambizioso. © Keystone/Jean-Christophe Bott

Rapperswil Lakers

Dopo l’exploit della passata stagione, con la qualificazione alle semifinali, i Lakers cercano conferme. Sarà tutt’altro che evidente. Anche perché i sangallesi hanno cambiato parecchio, a cominciare dall’allenatore: Tomlinson non è stato confermato e al suo posto è arrivato lo svedese Stefan Hedlund. I Lakers hanno perso il difensore Egli e l’attaccante canadese Clark, mentre Steve Moses dovrà rimanere fermo a lungo per infortunio. Le possibilità di successo dipenderanno molto dalla forma del portiere Nyffeler e dell’attaccante ceco Cervenka.

Zugo

I campioni in carica rimangono i grandi favoriti. Certo, Hofmann se n’è andato a cercare gloria in NHL, Diaz e Alatalo hanno cambiato aria, ma il roster dei Tori rimane di primissima fascia e la continuità a livello di guida tecnica è garanzia di successo. Quella di Dan Tangnes rimane insomma la squadra da battere. Anche perché ha confermato l’attaccante ceco Jan Kovar – MVP della passata stagione – ed è riuscita ad ingaggiare due difensori del calibro degli svedesi Djoos e Hansson. Stuzzicante anche il ritorno all’ovile di Suri, mai decisivo nei suoi due anni in bianconero. E non da ultimo, a causa della partenza di Hofmann lo Zugo potrà schierare cinque stranieri.

ZSC Lions

Lo Zurigo si presenta quale principale avversario dello Zugo nella corsa al titolo. I Lions hanno fatto le cose in grande, piazzando con Denis Malgin un colpo dell’ultimo momento che la dice lunga sulle ambizioni della squadra guidata da Rikard Grönborg. L’attacco – con i vari Andrigetto, Roe, Azevedo e Hollenstein, solo per citare alcuni nomi – è esplosivo, mentre a rinforzare la difesa dalla NHL è tornato in Svizzera Yannick Weber. Dovrà essere bravo il tecnico scandinavo ad amalgamare un gruppo pieno di stelle.

©CdT.ch - Riproduzione riservata