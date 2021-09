Tre su tre: un inizio di campionato così l’Ambrì Piotta non osava probabilmente nemmeno sognarlo. Ed invece dopo gli ZSC Lions e il Friburgo, i biancoblù hanno messo sotto anche il Langnau. Alla Ilfis, in una pista rognosa dove in passato i leventinesi ci hanno spesso lasciato le penne, la squadra di Luca Cereda ha fatto la differenza nel primo periodo, controllando in seguito la situazione. Con qualche inevitabile rischio, ma senza mai lasciarsi prendere dal panico.

Tanta libertàA voler essere pignoli - e forse anche esageratamente severi - quella di Langnau è stata la partita meno positiva di questo inizio stagione dell’Ambrì Piotta. Ma la forza e la compattezza di una squadra si vedono anche e forse soprattutto nelle serate in cui non tutto funziona per il verso giusto. Ma si riesce comunque...