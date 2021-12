La prima pausa, il 6 novembre scorso, era stata provvidenziale per un Lugano in piena crisi. Ora il campionato si ferma ancora, lasciando spazio alla Nazionale. Ma per i bianconeri, rispetto a un mese fa, è tutta un’altra storia. «In questo momento siamo la squadra migliore della lega, quella più in forma», afferma orgoglioso Chris McSorley. «Vorremmo continuare a giocare, approfittando dell’inerzia, ma ultimamente sono stato molto esigente con i miei ragazzi, sia fisicamente, sia mentalmente. Insomma, un po’ di riposo potrà comunque farci del bene». I bianconeri torneranno in pista lunedì 20 dicembre, accogliendo il Davos alla Cornèr Arena.

Una squadra compatta

Contro il Langnau, è arrivata la sesta vittoria nelle ultime sette partite. Un 4-1 figlio della maturità, della fiducia e dell’unità...