Sabato 22 maggio, giorno dell’esordio rossocrociato ai Mondiali, Dario Simion compirà 27 anni. Unico ticinese a Riga, l’attaccante dello Zugo spera di prolungare la sua stagione magica. Lo abbiamo chiamato in Lettonia, nel secondo e ultimo giorno di isolamento in albergo.

Dario, meglio essere in Nazionale che in vacanza, vero?«Sono felicissimo. In passato avevo già svolto delle preparazioni ai Mondiali, ma ero sempre stato escluso dalla lista finale. Quest’anno sono riuscito ad alzare il mio livello, dimostrando di essere pronto per un grande torneo internazionale. Per me sarà un’esperienza nuova, speciale. Di solito, in questo periodo, staccavo un po’ dall’hockey. Da spettatore, i Mondiali li seguivo distrattamente. Però ricordo benissimo quelli del 2018 in Danimarca. Con gli amici, avevamo...