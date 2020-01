Soffrendo, sprecando, sbagliando, rimediando. Comunque sia, il Lugano batte il Rapperswil 2-1 e sale addirittura al sesto posto mettendosi dietro il Losanna (che ha però giocato ben 5 partite in meno!) e soprattutto il Langnau, battuto a Zugo. Costretta a inseguire sin dal 9’ per uno sfortunato autogol di Jecker, la squadra di Pelletier ha pareggiato con Bertaggia negli ultimi istanti del periodo centrale, trovando poi il gol vittoria nei primi secondi del terzo tempo grazie a Suri. Di seguito la cronaca del match.

Nel periodo centrale è il Rapperswil a ripartire all’attacco, con quattro tiri in porta nei primi novanta secondi e uno sfiancante power-play che mette Zurkirchen a dura prova. Passata la mezzora, i padroni di casa tornano a rendersi pericolosi con la loro prima linea, ma le intuizioni di Klasen vengono sperperate dai compagni, ad immagine di McIntyre. Dopo alcune minacciose transizioni sangallesi e un altro clamoroso gol mancato da MyIntyre, al 39’26’’ Bertaggia trova finalmente il pareggio. Una rete liberatoria, dopo una trentina di tiri in porta, venti dei quali nel solo secondo tempo.

Il Lugano ricomincia sullo slancio e dopo soli 38 secondi passa in vantaggio con il 2-1 di Suri. Per l’ex attaccante dello Zugo si tratta della terza rete stagionale, la prima segnata alla Cornèr Arena. Al 45’ Fazzini potrebbe lanciare la fuga bianconera, ma il suo tiro da posizione centrale finisce alto. Al 52’ Zurkirchen rischia grosso giocando il disco con il bastone dietro la porta, poi è Klasen a mancare il colpo del k.o. a tu per tu con Nyffeler. È una fase parecchio delicata per i padroni di casa, a lungo intrappolati nel loro terzo da un Rapperswil sempre pericoloso. I dischi messi su Zurkirchen si moltiplicano, mentre la squadra di Serge Pelletier si limita a un puro contenimento, rinunciando ad ogni iniziativa offensiva. A due minuti dalla fine il Rappi toglie il portiere, ma il punteggio non cambia.