Terza vittoria nelle quattro uscite post-quarantena per i bianconeri. Solido, decisamente più tonico ed energico rispetto alle precedenti uscite, cinico nei momenti giusti. Così il Lugano è andato ad imporsi a Davos con un meritato 3-0. Di Chiesa, del convincente Herburger e di Lajunen le reti. Per l’ottimo Schlegel si tratta del quarto shutout stagionale. Nessuno come lui in National League.