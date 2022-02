Evelina Raselli ha solo 29 anni, ma è ormai una veterana della Nazionale femminile di hockey. Per la poschiavina, quelle di Pechino saranno le terze Olimpiadi in carriera dopo Sochi 2014 (medaglia di bronzo) e Pyeongchang 2018. Alla vigilia del debutto contro il Canada (domattina alle 5.10) l’ex bianconera ci racconta le sue sensazioni e i suoi primi mesi nel massimo campionato americano.

In un’altra intervista abbiamo raccolto le emozioni di Nicole Vallario, ventenne ai suoi primi Giochi. In lei rivedi l’Evelina di otto anni fa? «Sì, nei suoi occhi c’è una luce speciale. Per Nicole e per le altre giovani compagne alla loro prima esperienza olimpica, le emozioni sono molto forti. Non solo per l’importanza del torneo, ma anche per tutto quello che gli ruota intorno».

Alle terze Olimpiadi gli...