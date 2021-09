È già diventato il padrone della difesa del Lugano, Mirco Müller. Concede poco allo spettacolo, ma il difensore ex NHL fa sempre la cosa giusta al momento giusto con estrema serenità. «Sono una persona tranquilla – spiega – dentro e fuori dal ghiaccio. Mi piace vincere, ma in fondo si tratta solo di hockey».

Il pubblico della Cornèr Arena – a meno che le sirene della NHL non tornino a farsi sentire – se lo potrà godere per le prossime sei stagioni. Mirco Müller ci ha messo poco – dall’alto della sua classe e della sua esperienza – a prendere in mano la difesa del Lugano. Non concede molto allo spettacolo, il 26.enne di Winterthur, ma fa sempre la cosa giusta al momento giusto. Con una tranquillità disarmante: «Sì, sono una persona piuttosto calma, sia sul ghiaccio sia nella vita di tutti i...