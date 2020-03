Lo sport si ferma completamente in Ticino. Non importa se a porte aperte o a porte chiuse. Sino al 29 marzo il Consiglio di Stato ha vietato qualsiasi attività, eccezion fatta per quella individuale. Tradotto: nessun club potrà organizzare allenamenti e men che meno partite. A questo punto, decisioni del Consiglio federale e della Lega di hockey o meno, non si capisce come si potranno disputare i playoff e i playout di hockey. In tal senso la Lega ha già annunciato per domani, giovedì, una conferenza telefonica con tutti i club per valutare il da farsi. Potrebbero venire garantite delle deroghe per disputare le partite, ma senza la possibilità di allenarsi si andrebbe incontro a un paradosso.