Serge Pelletier, avete ottenuto la quarta vittoria di fila con un’altra prova convincente. Soddisfatto?

«Certamente. Mi devo proprio complimentare con tutti i ragazzi, abbiamo giocato in modo molto solido, soprattutto nel primo e nel terzo tempo. Abbiamo concesso davvero poco: stando alle nostre statistiche il Berna ha avuto solo undici occasioni da rete. Sotto le tredici occasioni, basandomi su parametri che valgono anche in NHL, è un ottimo risultato. Quando riusciamo a mantenere l’avversario così distante dalla nostra porta, significa che abbiamo lavorato bene, in modo compatto, unito, intelligente. È così che abbiamo costruito tutte le nostre serie vincenti. I nostri leader offensivi, poi, hanno colpito nei momenti più importanti della partita, castigando puntualmente gli avversari».

La classifica è strettissima. Siete sesti, a tre punti dal secondo posto (con una partita in meno di Zurigo e Friburgo) e con un punto di margine sul Bienne (che ha giocato due gare in più). L’hai guardata?

«Non nel dettaglio, ma so che siamo tutti vicini e che sarà una battaglia fino alla fine. Ci restano otto partite e sarà molto interessante assistere a questa volata per le posizioni migliori. Noi siamo in un trend positivo, ora si tratta di recuperare bene le energie per la rivincita di domani con gli Orsi».

Parliamo un po’ dei singoli, a partire da Bürgler. La scorsa stagione si era smarrito. Quest’anno ha già raggiunto quota 16 reti, con una percentuale realizzativa (tiri/gol) del 25%. La più alta tra i titolari di National League. Come è nata questa trasformazione?

«Dario è un ragazzo molto sensibile. Ha ritrovato fiducia in se stesso, oltre al piacere di giocare. Durante l’estate c’erano state tante voci sul suo conto, sul suo futuro, ma sono molto contento di averlo recuperato al meglio della condizione psicofisica. Si merita tutte le cose belle che gli stanno capitando».

Con Heed in pista giocate praticamente con quattro attaccanti...

«Soprattutto quando c’è più spazio del solito, ad esempio in power-play, oppure in 4 contro 4 e 3 contro 3, Tim trova pane peri suoi denti. Quelle situazioni sono la sua specialità, ha fatto spesso la differenza. Stasera è stato molto attivo, con degli ottimi inserimenti valsi il 2-0 e il 3-0. Wellinger, poi, è sempre molto bravo a garantire la copertura adeguata: è una coppia difensiva che ci sta dando tante soddisfazioni».

Fazzini sta diventando un attaccante completo? Utile anche quando non segna?

«Ci sto lavorando con forza, io e lui abbiamo instaurato un bel rapporto, una dinamica interessante. Luca è molto ricettivo, ascolta le indicazioni, ci tiene a migliorare e a crescere sotto ogni aspetto. I suoi progressi a livello difensivo, dinamismo ed equilibrio sono sotto gli occhi di tutti».

Stasera Antonietti ha garantito 12 minuti di solidità, compensando le penalità disciplinari di 10 minuti incassate da Chiesa e Loeffel. Una bella crescita, pensando al giocatore che vi aveva raggiunto in agosto...

«Mi fa molto piacere, soprattutto perché Eliot è un bravissimo ragazzo, benvoluto da tutto lo spogliatoio. Porta tanta positività. In estate non aveva un contratto, è venuto da noi senza garanzie, pronto ad accettare una ripartenza dai Ticino Rockets. Ha lottato, si è guadagnato la fiducia di tutti e qui ha Berna ha disputato una grande partita. Una bella progressione sull’arco della stagione, non c’è che dire».

©CdT.ch - Riproduzione riservata