Il capitano dell’HCAP Elias Bianchi è stato operato con successo da uno specialista a Berna al tendine del quadricipite del ginocchio destro, per rimediare ad un infortunio avvenuto il 19 ottobre durante un allenamento. «La terapia conservativa a cui si è sottoposto inizialmente non ha purtroppo dato il risultato sperato e per l’attaccante classe ’89 si è reso necessario procedere con un intervento chirurgico», scrive l’Ambrì Piotta, comunicando che per Bianchi questa stagione sul ghiaccio termina prima del previsto.