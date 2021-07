Stefan Müller, portiere austriaco con licenza svizzera, lascia il Lugano con un anno d’anticipo per raggiungere l’Ambrì Piotta. Con il club biancoblù, il 25.enne ha sottoscritto un accordo biennale. Nato a Feldkirch e regolarmente selezionato nelle Nazionali giovanili del suo Paese, Müller ha disputato complessivamente 12 partite in National League con la prima squadra bianconera e 93 gare in Swiss League con i Ticino Rockets e l’Ajoie. Era arrivato in Ticino nella stagione 2014-15 proveniente dai Pikes Oberthurgau. Stefan diventa ora il terzo portiere dell’HCAP e sarà a disposizione sia della prima squadra leventinese che dei Rockets, dove in passato aveva già lavorato sia con Luca Cereda, sia con Pauli Jaks.