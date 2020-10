Se la situazione legata all’evoluzione della pandemia in Nordamerica non lascia tranquilla la NHL, quella dei prestiti alle squadre svizzere di giocatori appartenenti alle franchigie della massima Lega al mondo è chiara. A cominciare dagli stipendi, che sono interamente versati dai club rossocrociati. «Il contratto con il club della NHL – spiega Domenichelli – non ha alcun valore in questo senso. Le franchigie inizieranno a pagare i loro giocatori quando la stagione ripartirà». Giocatori che dovranno fare ritorno in Nordamerica quando riprenderanno i campi di allenamento. Sono attualmente otto i giocatori in forza a squadre della NL svizzera prestati da club della NHL. Il Lugano può contare su Daniel Carr (Washington Capitals) e Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks). Il Losanna è riuscito ad ingaggiare Denis Malgin (Toronto Maple Leafs), il Berna Gaetan Haas (Edmonton Oilers), il Ginevra Damien Riat (Capitals), lo Zugo Ryan McLeod (Oilers). Il Langnau ha invece ricevuto in prestito il difensore Erik Brännström (Ottawa Senators). Da notare che Pius Suter ( Blackhawks) gioca per ora in Swiss League con i GCK Lions farm team degli ZSC LIons.