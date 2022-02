La Finlandia ha vinto il suo primo oro olimpico battendo per 2 a 1 la rappresentativa della Russia in finale.

Con il successo odierno, gli scandinavi hanno chiuso il torneo da squadra imbattuta. La finale è iniziata in salita per la Finlandia che all’8’ si è ritrovata a dover già inseguire a causa della rete messa a segno dal russo Grigorenko in superiorità numerica.