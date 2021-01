Successo risicato del Lugano

Dopo Quattro sconfotte consecutive, il Lugano è tornato allá vittoria. I bianconeri, al termine di una partita di grande sofferenza, ha superato per 1-0 il Rapperswil. Di Jani Lajunen il gol decisivo.

Dopo un tempo senza reti, in cui la squadra più pericolosa è stata il Rapperswil, contro l’andamento del gioco il Lugano è passato in vantaggio al 39’25’’ con Jani Lajunen, servito da Alessio Bertaggia. Nel periodo centrale i sangallesi si sono creati diverse opportunità per sbloccare il risultato, ma Zurkirchen ha sempre risposto presente.