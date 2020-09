È alla sua seconda stagione con la maglia bianconera, Reto Suri. L’anno scorso, dopo un inizio difficile, aveva ritrovato le migliori prima della brusca interruzione del campionato. Ed allora l’attaccante ha tanta voglia di ricominciare e di fare bene, a partire dal derby di questa sera.

Reto Suri e il Lugano sono già entrati in clima campionato?

«Da inizio settembre, dopo che abbiamo saputo che la stagione sarebbe iniziata il 1. ottobre, abbiamo iniziato una sorta di conto alla rovescia in vista del debutto in campionato. La preparazione è stata lunga: in agosto siamo scesi sul ghiaccio con tanti giocatori, lavoravamo praticamente con sei linee: si è trattato di qualcosa di nuovo, di una specie di campo di allenamento a cui non siamo abituati in Svizzera. Abbiamo fatto le nostre partite, i nostri...