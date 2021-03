Suri suona la carica: «Non c’è il rischio di un rilassamento»

Domani sera Ambrì Piotta e Lugano torneranno ad affrontarsi nella vecchia pista dei biancoblù, cosa che potrebbe non succedere più, a meno che le due squadre non si incontrino nei pre-playoff o oltre. E l’ultimo derby alla Valascia sarà anche il penultimo in assoluto per Reto Suri. Ormai è ufficiale già da qualche settimana: dalla prossima stagione – dopo due anni in bianconero – l’attaccante tornerà a vestire la maglia dello Zugo. «La mia – spiega – è stata una decisione presa solo per ragioni familiari. Mia moglie ha sempre continuato a lavorare nella Svizzera interna e la situazione che si è venuta a creare con la pandemia di coronavirus ha complicato un po’ tutto. Ho avuto l’opportunità di firmare un contratto di tre stagioni con lo Zugo e questo mi dà sicurezza anche in funzione di tutte...