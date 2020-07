Due giorni dopo aver perso il loro topscorer Pius Suter, partito per cercare fortuna in NHL, gli ZSC Lions hanno piazzato un autentico colpaccio. Il club zurighese ha infatti ingaggiato per cinque stagioni, fino al 2025, l’attaccante rossocrociato Sven Andrighetto. Il 27.enne, cresciuto nel settore giovanile dei Lions, ha vissuto gran parte della sua carriera in Nordamerica. Dapprima nelle leghe juniores canadesi con i Rouyn‐Noranda Huskies, poi in AHL con gli Hamilton Bulldogs, quindi in NHL con le maglie di Montréal Canadiens e Colorado Avalanche. Nel campionato più prestigioso del mondo, Andrighetto ha collezionato 227 presenze, 32 gol e 52 assist. Nel 2019-20 si è poi trasferito nella KHL russa con la maglia dell’Avangard Omsk, totalizzando 29 punti in 62 partite. Con la nazionale svizzera l’attaccante ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali del 2018 in Danimarca. «Sono felicissimo di poter vestire la maglia dello Zurigo e non vedo l’ora di debuttare finalmente nella nostra National League», ha detto Sven Andrighetto.