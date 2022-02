È iniziata con una sconfitta di misura contro la Russia (0-1) l’avventura olimpica della Svizzera nel torneo di hockey. Una sconfitta che lascia parecchio amaro in bocca: i rossocrociati – autori di una buona prova - si sono creati parecchie occasioni per pareggiare la sfida, ma non sono stati in grado di sfruttarle. Clamorosa quella capitata a Herzog a meno di 4’ dalla terza sirena: a porta praticamente vuota, l’attaccante ha colpito il palo. La Russia ha realizzato il gol della vittoria grazie a Slepyshev a 3’’ dal termine del primo periodo. Nel secondo impegno di questi Giochi gli elvetici sfideranno venerdì la Repubblica Ceca.