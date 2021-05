Dopo aver iniziato i Mondiali con due sconfitte inattese contro Danimarca e Bielorussia, la Svezia si è svegliata. Eccome. Se ne è accorta la Svizzera, travolta per 7 a 0. La peggior sconfitta dell’era Fischer, iniziata nel 2016. Gli scandinavi hanno portato in pista aggressività, intensità e concretezza, nell’intento di raddrizzare il loro torneo. I rossocrociati, meno presenti degli avversari in ogni duello e raramente in grado di trovare spazio davanti, hanno retto per poco pi£ù di otto minuti, poi sono rapidamente andati sotto di due reti. Con un Genoni imperfetto tra i pali, sostituito dal debuttante Nyffeler dopo lo 0-4 di metà incontro, la situazione è progressivamente degenerata. Nel terzo tempo, ecco altre tre reti avversarie, con Diaz e compagni ormai rassegnati e incapaci di reagire. Una serata da dimenticare al più presto. Domani giornata di riposo e di riflessioni, poi sotto con l’imbattuta Slovacchia.