Dopo la creazione della National League SA in luglio, anche i nove club «indipendenti» della lega cadetta più i GCK Lions hanno fondato la Swiss League SA. Il documento strategico mira a una Swiss League (SL) a 12 squadre; gli statuti prevedono l’ammissione di compagini supplementari. Nessuna modifica riguarda la prossima stagione. Ma cosa cambierà per i farm team EVZ Academy e Ticino Rockets? Lo abbiamo chiesto al presidente dei rossoblù Davide Mottis: «È una riorganizzazione della SL che questi 9 club definitisi indipendenti hanno avviato negli ultimi mesi per gestire i diritti e gli interessi della lega. Il progetto è stato presentato anche a noi e sin da subito abbiamo detto di voler partecipare. La nostra natura è leggermente diversa da quella delle altre squadre, siamo un club di formazione, ma siamo aperti a questa riorganizzazione. Ci sono degli aspetti che vanno ancora discussi e definiti ed è per questo che gli altri club – esclusa l’Academy – hanno già costituito la SA senza di noi. A quanto ci hanno riferito, c’erano delle urgenze per sottoscrivere determinati contratti. Venerdì siamo stati informati che ieri sarebbe stata costituita la società. Abbiamo chiesto di poter comunque partecipare da subito, ma per ragioni tecniche non è stato possibile».

Le novità entreranno in vigore dal 2022-23, quindi per la prossima stagione il posto dei Rockets in SL è assicurato. E poi? «Secondo noi deve essere garantito anche in futuro. Abbiamo ottenuto una promozione in SL sul ghiaccio. È vero che non abbiamo subito relegazioni sportive perché ci sono stati concessi tre anni di grazia e perché c’è stato il coronavirus, ma quel posto ce lo siamo meritati secondo i regolamenti in vigore. Abbiamo dunque chiesto di poter essere ammessi a questa società già nelle prossime settimane, a inizio 2021, per non lasciare sospese delle situazioni importanti. Abbiamo ribadito che il nostro operato di club formatore va a beneficio anche delle altre squadre della SL e riteniamo di avere un ruolo importante per tutto l’hockey svizzero. Siamo una struttura stabile, finanziariamente solida, con un’infrastruttura valida e un’organizzazione professionale. Non vi è motivo per non ammetterci in questa società e siamo ottimisti».

Qualcuno non vuole più i Rockets in Swiss League? «Ci è stato detto che per certi versi il nostro statuto di farm team non corrisponde al loro disegno di Swiss League. Secondo loro siamo dipendenti dalle squadre di National League. È vero che abbiamo dei partner nel massimo campionato, è vero che riceviamo il loro supporto fondamentale, ma siamo gestiti come una società indipendente, con un suo CdA. Forse qualcuno non apprezza il nostro modello di club formatore, ma noi chiediamo di essere giustamente e legittimamente riconosciuti per ciò che siamo».

Come del resto è successo ai GCK Lions, unico farm team ammesso tra i club costituenti della SA: «Li hanno accolti giovedì. Pur avendo le stesse nostre caratteristiche e alcuni dei nostri limiti – ad esempio lo scarso pubblico – i GCK hanno dalla loro una tradizione ventennale e risultati sportivi migliori. Ma non vedo motivo per non ammetterci».

