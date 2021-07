Tampa Bay ha vinto la terza Stanley Cup della sua storia, la seconda consecutiva. Nella notte i Lightning hanno vinto 1-0 gara-5 contro i Montréal Canadiens, chiudendo la serie sul 4-1. Consacrata per la prima volta nel 2004, quella della Florida è la nona franchigia nella storia a riuscire a conservare il prestigioso trofeo per due anni di fila, la seconda dall’inizio del secolo dopo i Pittsburgh Penguins nel 2016 e 2017. Lo scorso settembre la squadra di coach Jon Cooper aveva battuto Dallas nel finale giocata nella bolla di Edmonton.

Per Montréal, dunque, continua un’attesa interminabile. Gli Habs hanno comunque giocato la loro prima finale di Stanley Cup dal 1993, anno del loro 24. e ultimo titolo. Nessuna franchigia canadese ha più vinto il trofeo da quell’anno.

Battuti dopo i tempi supplementari lunedì a Montréal in gara-4, i Tampa Bay Lightning non hanno fallito la loro seconda occasione per aggiudicarsi il titolo. Decisivo, al 34’, il gol della matricola Ross Colton. Ma l’uomo della partita - e della fase finale - è stato il portiere Andrei Vasilevskiy. Il russo è stato infatti nominato MVP dei playoff, da lui conclusi con statistiche impressionanti: 93,7% parate, 1,9 gol subiti a partita. Ha chiuso tutte le quattro serie con uno «shutout».