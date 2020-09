«Sono uno a cui piace andare nello slot». Si era presentato così negli scorsi giorni Daniel Carr al popolo bianconero. Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo. Il nuovo attaccante canadese del Lugano è stato il mattatore del primo derby amichevole: ha realizzato una doppietta regalando la vittoria alla squadra di Serge Pelletier a 24 secondi dalla terza sirena. Con un gol dallo slot, ovviamente. Non male, come debutto.

Una buona intensità

Il derby – giocato davanti a soli 483 spettatori... – si è così colorato di bianconero. E nessuno può gridare allo scandalo. Così come se lo avesse vinto l’Ambrì Piotta. Perché dopo un primo periodo in cui il Lugano ha spinto tantissimo, mettendo sovente in seria difficoltà la difesa leventinese, in seguito la sfida è diventata più equilibrata. Oltre...