Ha firmato un contratto di tre anni con il Lugano, ma a 24 anni non ha ancora abbandonato il sogno della NHL. Calvin Thürkauf voleva una nuova sfida per crescere e maturare: «A Zugo stavo bene, ma avevo bisogno di confrontarmi con un’altra realtà».

A 24 anni la valigia di un giocatore di hockey è ancora piena di sogni. Ancora di più per chi, come Calvin Thürkauf, è nato in Svizzera ma con un papà canadese. Il sogno, è ovvio, si chiama NHL. Lo ha sfiorato, l’attaccante del Lugano e ora lo ha messo provvisoriamente da parte. Si gode queste prime settimane in maglia bianconera, senza pensare troppo al futuro. È giovane, il tempo gioca a suo favore. «I primi mesi qui – spiega – sono stati molto positivi. Lugano è una città bellissima, il club è ambizioso e l’organizzazione interna è ottima. Sì,...