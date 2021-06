I Ticino Rockets hanno confermato il direttore sportivo Sébastien Reuille, l’allenatore Eric Landry e il suo vice Mike McNamara. Lo staff tecnico ha firmato un contratto biennale. «La conclusione positiva di queste trattative permette di consolidare e sviluppare il lavoro intrapreso dalla passata stagione su presupposti di grande professionalità, stabilità e continuità sportiva», recita il comunicato stampa del club biaschese. «La progressione vissuta dalla squadra con la qualifica ai pre-playoff, il gioco offerto e il carattere mostrato sul ghiaccio nel corso della passata stagione hanno completamente soddisfatto il Consiglio d’Amministrazione. Eric e Mike, con la loro preparazione tecnica unita alla mentalità vincente e alla grande esperienza, sono elementi molto preziosi per una squadra di sviluppo sportivo quale vuole essere quella dei Rockets».

I lavori per la preparazione della prossima stagione sono in pieno corso, sia dal punto di vista sportivo con la definizione del roster e la fase di avvicinamento al campionato, sia dal punto di vista societario e organizzativo per adempiere a tutte le misure richieste dalla Swiss League.