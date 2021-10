Nell’incontro valido per la settima giornata del campionato di Swiss League, i Biasca Ticino Rockets sono stati travolti 9-1 a Küsnacht dai GCK Lions. A costare caro ai ticinesi sono state le penalità; in superiorità numerica infatti i padroni di casa sono passati in cinque occasioni, mostrando un power-play assai efficace. Gli uomini di Eric Landry erano partiti bene, andando alla prima pausa in svantaggio di una sola rete e alla seconda di due. Disastroso l’avvio della terza frazione con i razzi che hanno subito tre gol nello spazio di due minuti e costretto il tecnico dei ticinesi a sostituire Stefan Müller con Alessandro Ongaro-Molinaro.

Reti: 5’ Mettler (Marchand) 1-0. 6’21’’ Küng (N. Meier, in 5c4, esp. Beauchemin) 2-0. 19’54’’ Cajka (Bionda, in 4c5, esp. Küng) 2-1. 24’57’’ Marchand (Büsser) 3-1. 40’35’’ Sopa (N. Meier, in 5c4, esp. Bionda) 4-1. 41’37’’ Berri (N. Meier, in 5c4, esp. Beauchemin) 5-1. 42’27’’ Graf (Burger) 6-1. 56’38’’ Backman (Berri, in 5c4, esp. Cajka) 7-1. 56’56’’ Braun 8-1. 59’47’’ Capaul (Backman, in 5-3, esp. Barbei e Cajka) 9-1.